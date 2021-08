Manel Kapé estreia-se a ganhar no UFC com joelhada incrível e celebra à Cristiano Ronaldo

A carregar o vídeo ...

À terceira foi de vez para o lusoangolano Manel Kapé. Depois de duas derrotas nos primeiros combates no UFC, o lutador de 27 anos conseguiu finalmente vencer, ao ganhar por KO diante do jamaicano Ode' Osbourne, numa das lutas preliminares do UFC 265. Na hora de celebrar, como fã de futebol que é, e do português em particular, Kapé celebrou à Cristiano Ronaldo.



Note-se que o lusoangolano falhou a pesagem por 1,3 quilos, pelo que verá o seu prémio pela vitória reduzido em 20%.