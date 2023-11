A carregar o vídeo ...

A Gala das Campeãs, organizada pelo jornal Record, foi um sucesso e à entrada para o Salão Preto e Prata no Casino do Estoril, Rui Costa, presidente do Benfica, falou aos jornalistas sobre Prestianni, a Liga dos Campeões e ainda Bernardo Silva. Entretanto, o FC Porto joga hoje para a Champions frente ao Barcelona e pode selar o apuramento para os 'oitavos'.