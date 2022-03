Manuel Queiroz: «Eu não tinha expulsado o Taarabt»

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Benfica e Vizela (1-1) ficou marcado pela expulsão de Taarabt e que deixou as águias com maiores dificuldades em sua casa. Após uma entrada perigosa num lance com Sarmiento, o médio viu o cartão vermelho aos 7 ’, sendo expulso pela terceira vez na carreira ao serviço do Benfica. A expulsão do internacional marroquino, de 32 anos, acabou por ser mesmo a mais rápida da história dos encarnados, em partidas no Estádio da Luz, ficando, de acordo com o ‘Playmaker Stats’, apenas atrás do vermelho a Hugo Porfírio em 2001 (contra o Varzim fora de casa). Este lance foi analisado na CMTV após o final do jogo.