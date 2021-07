Manuel Queiroz: «Vieira autorizou Porto Canal a gravar episódio da série sobre Pinto da Costa na Luz»

A carregar o vídeo ...

Manuel Queiroz, comentador da CMTV, revelou que Luís Filipe Vieira deu "autorização expressa" Porto Canal para gravar um dos episódios da série 'Ironias do destino' no Estádio da Luz na manhã do Benfica-FC Porto, a 6 de maio. A série, refira-se, tem como protagonista Pinto da Costa e o presidente do FC Porto narra, na primera pessoa, várias histórias desde 1982, ano em que assumiu a presidência dos dragões. [Vídeo: CMTV]