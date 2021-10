A carregar o vídeo ...

Estreia dia 29 na Amazon Prime Video em mais de 240 países e o trailer, divulgado nas últimas hora,s deixa água na boca. A série 'Maradona: Conquista de um Sonho', acompanha as conquistas e desafios da lenda do futebol argentino e mundial, que faleceu em novembro do ano passado. [Vídeo: Youtube Amazon Prime Video]