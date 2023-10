A carregar o vídeo ...

Márcio reconheceu que a estratégia que Bruno Lage montou no Botafogo não deu resultado e que com Lúcio Flávio, o novo treinador, o jogo do Fogão melhorou. "Voltou a fazer arroz com feijão, o simples dá certo", explicou o lateral esquerdo depois da vitória frente ao Fluminense, por 2-0. (Vídeo TNT Brasil/Twitter)