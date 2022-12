Marçal: «Na altura não havia VAR e o Luisão, do Benfica, foi o jogador mais sujo contra quem joguei»

A carregar o vídeo ...

Marçal atua agora no Botafogo mas contou com uma passagem de vários anos por Portugal, primeiro ao serviço do Torreense e depois no Nacional. O lateral que até esteve ligado às águias - sem nunca ter jogado de encarnado - garante no programa 'Resenha com Thiago Franklin' que o antigo capitão do Benfica, Luisão, "dava cotoveladas na cara e no peito", e foi o "jogador mais sujo" contra o qual jogou. O jogador de Luís Castro garante que neste momento os jogadores "mais sujos" são o portista Pepe e Sergio Ramos, do Paris Saint-Germain. [Imagens: Resenha com Thiago Franklin]