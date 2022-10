Marcam muitos golos mas não são iguais: Guardiola explica diferença entre Messi e Haaland

A carregar o vídeo ...

Pep Guardiola treinou Lionel Messi no Barcelona e agora trabalha com Erling Haaland no Manchester City, dois goleadores que o treinador catalão garante serem distintos: "A diferença é que o Erling precisa dos companheiros para marcar. O Messi tem a capacidade de o fazer sozinho", reconheceu o técnico, depois da vitória de ontem sobre o Manchester United, um jogo onde o norueguês marcou três golos. (Twitter)