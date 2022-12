A carregar o vídeo ...

Marcelo não perdeu o jeito. O mítico lateral do Real Madrid, que deixou os blancos no último verão, atua agora pelo Olympiacos e brilhou diante do Atromitos com um golo indefensável. E de pé direito! Os companheiros saudaram efusivamente o defesa brasileiro no jogo da Taça da Grécia. Marcelo até viria a bisar na partida.