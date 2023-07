Marcelo faz túnel incrível, adversário perde a cabeça e acaba expulso

A carregar o vídeo ...

Decorriam os minutos finais do clássico entre Fluminense e Flamengo, a contar para o Brasileirão, quando Marcelo decidiu abrir o livro e fazer um túnel a um adversário junto à linha lateral. Luiz Araújo, 'vítima' do gesto individual do experiente lateral-esquerdo, não gostou e acabou por perder a paciência com uma entrada muito dura. Num primeiro momento, o árbitro mostrou o cartão amarelo, mas foi prontamente chamado pelo VAR para analisar melhor as imagens do lance. Após recorrer ao recurso de imagens, não teve dúvidas e trocou a cor do cartão para o vermelho. [Vídeo: CBS Sports Golazo]