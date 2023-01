A carregar o vídeo ...

Marcelo e Cristiano Ronaldo não jogam juntos desde 2019/20, mas a amizade entre ambos perdura. Exemplo disso foi o gesto do brasileiro esta quarta-feira, no decurso do jogo entre o Olympiacos e o Atromitos, quando este marcou e celebrou como CR7. Das bancadas até se ouviu o "Siiuuuu"!