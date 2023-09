Marco Silva e a saída do Fulham negada a Palhinha: «O clube decidiu não vender o jogador»

A carregar o vídeo ...

Marco Silva garante que a renovação de João Palhinha com o Fulham, anunciada poucos dias depois do fecho do mercado de transferências, já estava planeada desde o verão, ainda antes de surgir a proposta do Bayern Munique – recorde-se que o médio de 28 anos esteve muito perto de reforçar o gigante alemão, mas o acordo caiu à última da hora e viu-se obrigado a regressar a Londres. O técnico português lembra ainda que o clube inglês tomou a decisão de rejeitar a oferta assim como fez com outros jogadores. [Vídeo: DAZN]