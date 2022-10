A carregar o vídeo ...

Marcos Acuña, antigo jogador do Sporting, envolveu-se numa acesa troca de palabras com os adeptos do Sevilha, que não estão nada satisfeitos com os desempenhos da equipa. A formação da Andaluzia perdeu com o Atlético Madrid ontem em casa e continua na parte de baixo da tabela. (Vídeo Twitter)