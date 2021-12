A carregar o vídeo ...

Marcos Braz vice-presidente do Flamengo, aterrou na madrugada deste domingo em Lisboa, para acertar a contratação de um treinador. Antes de se juntar ao diretor-executivo parta o futebol, Bruno Spindel, que chegou na véspera, o dirigente do clube carioca confirmou, a Record, que Jorge Jesus, treinador do Benfica, é um dos cinco nomes portugueses que tem na agenda.