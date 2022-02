Marcos Braz assume: «O Paulo Sousa gosta muito do Cebolinha, mas...»

A carregar o vídeo ...

Para lá da declaração de Bruno Spindel à partida do Rio de Janeiro , também Marcos Braz abordou o interesse do Flamengo em Everton. O vicepresidente do clube carioca assume a vontade de contar com o jogador do Benfica, revela que Paulo Sousa gosta bastante do extremo, mas deixa claro que não irá entrar em loucuras para o contratar. [Canal Youtube Venê Casagrande]