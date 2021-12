Marcos Braz lembra: «Quando Vieira foi ao Brasil, Jorge Jesus também tinha contrato com o Flamengo»

A carregar o vídeo ...

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, falou esta segunda-feira em exclusivo à CMTV, afirmando que ainda vai tomar café com Jorge Jesus antes de regressar ao Brasil. Admitindo que o treinador está focado e tem contrato com o Benfica, o dirigente do Mengão lembrou também que quando Luís Filipe Vieira foi ao Brasil tentar contratar JJ este tinha ligação ainda ao emblema canarinho.