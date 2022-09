Marcos Braz: «Não dava mais para esperar o que aconteceria com o Benfica para o Jorge Jesus poder vir para o Flamengo»

A carregar o vídeo ...

O vice-presidente para futebol do Flamengo, Marcos Braz, explicou a contratação de Paulo Sousa no final de dezembro e que, depois da visita a Lisboa, chegou a um momento em que "não dava mais para esperar o que aconteceria com o Benfica para o Jorge Jesus poder vir para o Flamengo". "Acham que eu sou um imbecil em não pensar que Jesus servia o mais fácil para mim?", vincou Braz. [Imagens: Jovem Pan Esportes]