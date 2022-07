Marcou golo, auxiliar anulou, VAR validou e segundos depois... foi expulso

A carregar o vídeo ...

O georgiano Tornike Gaprindashvili viveu ontem uma daquelas experiências de ir do céu ao inferno num curto espaço. Diante do Piast Gliwice, num jogo da segunda jornada do campeonato polaco, o defesa do Zaglebie Lubin marcou o primeiro e único golo da sua equipa aos 61 minutos, viu o árbitro auxiliar anulá-lo e posteriormente o VAR validá-lo. Seguiu-se o festejo louco pelo golo, o seu primeiro pelos polacos, antes de após o reatamento ter deitado tudo a perder. Nem dois minutos e meio depois de ter marcado, Gaprindashvili estava expulso, por causa de uma imprudente entrada sobre Constantin Reiner. Menos mal que, apesar de ter menos um, o Zaglebie Lubin conseguiu segurar a vantagem...