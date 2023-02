Marcou golo do meio campo e segundos depois... jogo foi suspenso

A carregar o vídeo ...

O duelo entre Sabadell e UD Logroñés, da Primera División RFEF, o terceiro escalão do futebol espanhol, foi suspenso aos 47 minutos, poucos instantes depois do reatamento e do grande golo de Cristian Herrera. Com o relvado num estado impraticável, o jogador da equipa da casa aproveitou uma desatenção do guarda-redes e, com um disparo fortíssimo e colocado, marcou o golo. Instantes depois... o árbitro percebeu que não havia condições para continuar a mandou tudo para o balneário.