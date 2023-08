Marcou um golaço do meio campo, mas... o que andava a fazer o guarda-redes?

A carregar o vídeo ...

Alejandro Ávalos deu esta segunda-feira a vitória ao Lamadrid, por 2-1, diante do Midland, em jogo do quinto escalão do futebol argentino, com um daqueles golos que todos desejam marcar. Um disparo ainda do meio campo defensivo, mas que não teria sido possível sem a preciosa colaboração do guarda-redes contrário. Até nos questionamos o que ele andava por ali a fazer...