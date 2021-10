A carregar o vídeo ...

Maria de Lurdes é dona da Tasca da Badalhoca, boavisteira e há anos que ajuda o clube do coração. "Sou boavisteira desde que vim para Ramalde. Tinha 17 anos. É o clube do meu coração", contou, a Record. Não perca a reportagem desta semana do 'Aqui, jogas em casa', uma parceria entre Record e o Placard.pt.