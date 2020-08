Marselha saiu à rua para celebrar... a derrota do Paris SG

A carregar o vídeo ...

Várias centenas de adeptos do Marselha saíram esta noite às ruas da cidade para celebrar a conquista da Liga dos Campeões por parte do... Bayern Munique. Bem, a celebração até nem terá sido necessariamente pelo êxito dos alemães, mas antes pelo desaire do Paris SG, um clube com o qual há uma grande rivalidade. E, afinal de contas, com este desfecho o Marselha continua a ser a única equipa francesa campeã europeia.