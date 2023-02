A carregar o vídeo ...

Luís Castro estava irritadíssimo depois do jogo com o Flamengo, que o Botafogo perdeu por 1-0. A polícia de choque entrou em campo nos instantes finais do jogo e o treinador português contou que os agentes o impediram de falar com o árbitro. Além disso, considerou toda a situação "uma vergonha". (Vídeo Globo Esporte/Twitter)