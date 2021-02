Mastiksoul lança hit com "carinho" de Jorge Jesus

A carregar o vídeo ...

"Jorge Jesus 'Carinho' by Mastiksoul": é desta forma que o DJ apresenta o 'hit' que divulgou ontem nas redes sociais em alusão à 'explosiva' conferência de imprensa de Jorge Jesus na véspera do Arsenal-Benfica. "Malta, só para dizer que isto não tem nada a ver com o Benfica. Respeito imenso o Benfica como respeito o Jorge Jesus. Mas sem dúvida que o Jesus é uma pessoa especial e não resisti em fazer um beat. Reparem que o Jesus até a falar é especial, ele fala em Lá Sustenido Maior! E não estou a brincar. Espero que ele não fique ofendido comigo e aceite como uma brincadeira. Dancem e divirtam-se porque foi para isso que fiz a música", escreveu o DJ no Facebook