Matheus Pereira pede a Krovinovic para traduzir resposta e o croata 'reclama': «Ele podia ter dito isto em inglês...»

Matheus Pereira e Filip Krovinovic continuam em estado de graça no West Bromwich. Depois de mais uma boa exibição - que culminou com um golo do extremo - os dois jogadores emprestados por Sporting e Benfica, respetivamente, prestaram declarações ao canal do clube. No momento da resposta, o brasileiro não quis arriscar no inglês e pediu ajuda ao croata que prontamente atirou: "Ele podia ter dito isto em inglês...". [Vídeo: Twitter / West Bromwich]