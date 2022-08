Matic chegou a Roma há um mês e deixou italianos de boca aberta com esta entrevista

A carregar o vídeo ...

Nemanja Matic foi anunciado como reforço da Roma há pouco mais de um mês e, com apenas esse curto período em Itália, poucos esperavam que o médio sérvio já soubesse falar italiano. Muito mais de forma fluente. Ora, este domingo, após o duelo com o Shakhtar Donetsk, o ex-Benfica surpreendeu tudo e todos e deu uma entrevista com mais de dois minutos num italiano praticamente... perfeito!