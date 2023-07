Mauro Cetto e as conquistas do San Lorenzo: «Podemos pensar que houve uma ajuda divina do Papa Francisco»

A carregar o vídeo ...

Mauro Cetto iniciou a sua carreira no Rosario Central, a mesma equipa de Angel di María. Após ser campeão mundial sub-20 em 2001 com Javier Saviola e Maxi Rodríguez, entre outros craques, o defesa teve uma carreira na Europa onde foi jogador do Nantes, Toulouse e Palermo, mas a glória conseguiu-a com a camisola do San Lorenzo de Almagro clube. Assinou em janeiro de 2013 e nesse mesmo ano ganhou o Torneo Inicial após um 0-0 contra o Vélez Sársfield onde o guarda-redes Sebastián Torrico fez uma defesa milagrosa perto do apito final, que permitiu à equipa sagrar-se campeã argentina. Cetto foi um dos jogadores que, poucas horas depois, viajaram até ao Vaticano para oferecer o troféu ao Papa Francisco, tendo sido também campeão da Libertadores no ano 2014: "Podemos pensar que houve uma ajuda divina do Papa".