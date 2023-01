Mauro Xavier e André Pinotes Batista dão lição de fair-play antes do dérbi entre Benfica e Sporting

A carregar o vídeo ...

Os comentadores Mauro Xavier, diretor-geral para a Europa Ocidental na Microsoft, e André Pinotes Batista, deputado à Assembleia da República Portuguesa, deram este domingo uma lição de fair-play antes do dérbi entre Benfica e Sporting para o campeonato. Em conversa com Record, os dois adeptos fervorosos de Benfica e Sporting, respetivamente, fizeram os prognósticos para o jogo de hoje e deixaram a promessa de continuar a cumprir a tradição de convidarem o rival para assistir a este tipo de encontros no estádio do seu clube do coração.