Max Mellem, o miúdo de 10 anos do Chelsea que já dá nas vistas em torneios

Max Mellem pode ser um nome que talvez queira começar a seguir com mais atenção. O jovem jogador do Chelsea, de apenas 10 anos, deu recentemente nas vistas durante um torneio onde participou o clube londrino e ganhou notoriedade na Internet quando um vídeo, com alguns dos seus melhores momentos, foi publicado nas redes sociais. Habilidoso com bola, Max Mellem parece ter tudo para poder vir a ser um caso sério no futebol no futuro.