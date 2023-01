Maxi Pereira esteve à beira de marcar um penálti... por acaso

A carregar o vídeo ...

Maxi Pereira atua aos 38 anos no River Plate, do Uruguai, depois de em Portugal ter sido campeão em Benfica e FC Porto. O lateral-direito foi chamado a tentar converter um penálti, já depois de findado o tempo regulamentar, num particular ante o Boston River, também do país-natal. Maxi atirou com estrondo à barra... mas o golo esteve mesmo perto de suceder. O guarda-redes adversário percebeu a trajetória e ainda foi a tempo de evitar que a bola entrasse na baliza depois de muito ter subido.