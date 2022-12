A carregar o vídeo ...

Kylian Mbappé pode ser dos avançados mais certeiros do Mundo, mas também falha. Esta quarta-feira, enquanto aquecia para o jogo com Marrocos, o avançado do Paris SG atirou em cheio no rosto de um fã que estava na bancada, deixo-o visivelmente atordoado, mas rapidamente se aproximou para saber do seu estado.