Kylian Mbappé esteve esta madrugada a assistir ao duelo entre Brooklyn Nets e San Antonio Spurs, foi alvo de uma referência no sistema sonoro do Barclays Center, mas aquilo que o avançado francês não esperava era que nas bancadas estivesse um grupo de argentinos. Ora, ainda com a final do Mundial bem fresca, os sul-americanos não perdoaram e começaram a cantar a música de apoio à sua seleção.