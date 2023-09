Mbappé não perdoou falhanço de Dembélé mas resposta chegou logo a seguir

A carregar o vídeo ...

Dembélé e Mbappé foram protagonistas de uma 'picardia' saudável no treino da seleção francesa, que esta terça-feira defronta a Alemanha num particular. Tudo começou quando Mbappé riu de uma oportunidade desperdiçada pelo compatriota e Dembélé não se ficou: após marcar um grande golo em jogada individual, onde deixou Camavinga e Upamecano pelo caminho, foi festejar na cara do companheiro no PSG. [Vídeo: Marca]