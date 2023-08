A carregar o vídeo ...

Apesar de estar fora da convocatória do PSG para o jogo da 1.ª jornada da Ligue 1 com o Lorient, visto que está em conflito com os parisienses por se recusar a renovar, Mbappé está presente no Parque dos Príncipes. Será das bancadas do recinto que o internacional francês vai assistir ao encontro. [Vídeo: Canal +]