McGregor até um novo golpe 'inventou': a combinação fantástica num triunfo histórico

Conor McGregor não poderia ter desejado melhor regresso. Ausente dos octógonos há mais de um ano, o irlandês voltou da melhor forma, necessitando de apenas 40 segundos para levar de vencido Donald Cerrone naquele que foi o combate principal do UFC 246. 'The Notorious' usou uma combinação espetacular de golpes, incluindo um com o ombro que surpreendeu até o adversário.