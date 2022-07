McMurtry Speirling: o protótipo elétrico que vai dos 0 aos 100 km/h em... 1,5 segundos

A carregar o vídeo ...

Desenvolvido pela McMurtry Automotive, uma startup irlandesa fundada por Sir David McMurtry, o protótipo elétrico McMurtry Spéirling tornou-se no fim de semana passado no novo recordista do percurso de subida do Festival de Velocidade de Goodwood, ao completar os 1870 metros da prova em 39.08 segundos. Max Chilton, piloto britânico que em 2013 e 2014 esteve na Fórmula 1, ao serviço da Marussia, foi o responsável do feito.



Para trás ficou um registo histórico, que datava de 1999, na altura fixado por Nick Heidfeld num McLaren MP4/13 de Fórmula 1, em 41.6 segundos. Mas mais impressionante de tudo foi o facto do Spéirling ter acelerado dos 0 aos 100 km/h em sensivelmente 1.5 segundos, superando em praticamente um segundo o máximo do Bugatti Chiron.



Note-se que a velocidade máxima deste McMurtry Spéirling é de 'apenas' 241 km/h.