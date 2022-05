Mecânicos da Toyota fazem 'magia' no parque de assistências do Rali de Portugal

A carregar o vídeo ...

A hora de almoço é de azáfama no parque de assistências do Rali de Portugal, na Exponor, Matosinhos. Não só pelo habitual fluxo acrescido de adeptos, mas sobretudo pela carga de trabalhos a que estão obrigados os mecânicos das equipas. Acompanhámos de perto o trabalho feito no carro de Takamoto Katsuta, o 3.º classificado na geral. Em poucos minutos, resumimos meia hora de árduo trabalho dos mecânicos da Toyota. [Vídeo: Record]