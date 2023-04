Médio da Juventus 'oferece' golo ao adversário, é substituído e acaba a chorar no banco

A carregar o vídeo ...

O Sassuolo derrotou este domingo a Juventus, por 1-0 , no último jogo dos bianconeri antes da visita a Alvalade, para defrontar o Sporting - quinta-feira, pelas 20 horas -, num encontro que ficou marcado por um momento que causou alguma tensão no banco de suplentes da vecchia signora. À passagem dos 64 minutos, Defrel apontou o único golo da partida, aproveitando um corte defeituoso de Fagioli. Ora, a reação de Allegri foi imediata: o treinador italiano tirou o médio de campo instantes depois, aos 66', e este não conteve as lágrimas ao chegar ao banco de suplentes. (: Twitter)