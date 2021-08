No jogo inaugural da Premier League, esta sexta-feira, o recém-promovido Brentford recebeu e derrotou o Arsenal por 2-0 . A equipa da casa abriu o marcador aos 22 minutos num belo remate do médio espanhol Sergi Canós, que teve a 'honra' de apontar o primeiro golo na edição 2021/22 do campeonato inglês. [Vídeo: VSports]