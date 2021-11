Médio do Internacional dá toques na bola e leva amarelo... por "desrespeito ao jogo"

A carregar o vídeo ...

O Internacional recebeu e venceu o Athletico Paranaense (2-1) na 32ª jornada do Brasileirão e os minutos finais do encontro ficaram marcados por um momento que provocou protestos da equipa de Porto Alegre. O médio Maurício, do Internacional, recebeu um cartão amarelo por dar 'show' com sucessivos toques na bola. No relatório do jogo, o árbitro justificou a decisão por entender que o jogador agiu "de maneira a mostrar desrespeito ao jogo". [Vídeo: Twitter]