O médio Fahd Al-Rashidi apontou um grande golo que inaugurou o marcador no Al Riyadh-Ohod, da 14.ª jornada da 2.ª Liga da Arábia Saudita, mas saiu lesionado do lance após um toque involuntário de um adversário. A formação da casa acabou por triunfar por 2-1, com Nikola Stojiljkovic - que em Portugal representou Sp. Braga, Boavista e Farense - a apontar o segundo golo. [Vídeo: Twitter Al-Riyadh]