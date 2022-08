Menina faz 80 km de bicicleta para conhecer Mbappé e é surpreendida com receção apoteótica

A carregar o vídeo ...

Camille, uma menina de oito anos que sofre de uma doença rara (Síndrome de VACTERL), viveu esta quarta-feira um dia para nunca mais esquecer. Depois de ter sofrido, no início deste ano, abusos nas redes sociais após ter feito um vídeo no Twitter a pedir para Mbappé não deixar o PSG, o clube francês decidiu proporcionar-lhe um momento memorável. Camille foi até ao Parque dos Príncipes de bicicleta com o pai - percorrendo 80 km para ir e posteriormente para voltar - e, à chegada, foi recebida em festa por dezenas de ultras dos parisienses e por Mbappé, que esteve à conversa com a menina e, no final, lhe ofereceu uma camisola autografada. A sua cara de felicidade... diz tudo. (Vídeo: Twitter/Mbappé)