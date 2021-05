«Mercenário, fora desta equipa!»: João Félix insultado por adeptos do At. Madrid

A carregar o vídeo ...

João Félix foi esta segunda-feira insultado por adeptos do Atlético Madrid - um deles com a máscara usada incorretamente - que lhe pediam para baixar o vidro do carro a fim de tirarem uma fotografia ao internacional português. Facto é que o jovem avançado estava a cumprir as regras do protocolo devido ao Covid-19 que recomenda o distanciamento e o uso de máscara