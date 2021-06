"Merci, Macron": o cântico insólito que se ouviu a meio do jogo entre Nadal e Djokovic

A carregar o vídeo ...

Rafael Nadal e Novak Djokovic estão a protagonizar um verdadeiro 'jogaço' e nem as autoridades francesas fizeram a desfeita de ordenar a saída do público das bancadas à hora do recolher obrigatório, fixado para as 23 horas locais. Um momento incrível, e até histórico, que fez as bancadas do court Philippe Chatrier, com cinco mil adeptos, começarem a cantar "Merci, Macron"...



"Em acordo com as autoridades públicas, a partida poderá ter adeptos nas bancadas até ao seu final. É uma exceção concedida pela natureza excecional das circunstâncias", explicou a organização do torneio.