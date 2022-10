A carregar o vídeo ...

Batyrev candidatou-se a golo do ano. O jogador do Tyumen fez uma verdadeira obra-prima no jogo contra o MFK KPRF, equipa do Partido Comunista russo. A passe do guarda-redes, executou um remate acrobático que deixou todos de mãos na cabeça face à genialidade do lance.