Mergulho fora de tempo do guarda-redes do Watford agita redes sociais: o que tentou fazer Ben Hamer?

O jogo do Championship entre Bristol City e Watford (1-1), deste sábado, ficou marcado por um lance peculiar protagonizado por Ben Hamer, guarda-redes da equipa visitante que, depois de fazer uma grande defesa numa jogada de insistência do adversário, tentou travar um cabeceamento e acabou a mergulhar totalmente fora de tempo. O momento está a ser muito falado nas redes sociais, com alguns adeptos a referirem que o guardião... dramatizou em demasia. (Vídeo: X/Bristol City)