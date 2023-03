Mesmo visto e revisto, este autogolo no Chile é difícil de entender: um cabeceamento com... toda a calma

A carregar o vídeo ...

Matías Torres foi o autor do momento insólito na 2ª divisão do Chile, fazendo um autogolo quando nada o fazia esperar. O defesa do Puerto Montt abriu a contagem aos 9 minutos, para o Santiago Wanderers, sem ter qualquer adversário por perto. O objetivo seria ceder canto mas terá faltado comunicação com o guarda-redes, que o confortou após um momento sem explicação. O Puerto Montt acabaria por perder por 3-1.