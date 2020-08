Messi a espalhar magia: La Pulga já impressionava com apenas 8 anos

A carregar o vídeo ...

Lionel Messi é, por estes dias, o nome mais falado no futebol mundial. O argentino está de saída do Barcelona e nas últimas horas começou a circular um vídeo nas redes sociais com lances de La Pulga, com apenas 8 anos de idade, num torneio ao serviço do Newell's Old Boys, clube onde deu os primeiros passos antes de se mudar para a Europa com 12 anos para evoluir em La Masia. São imagens impressionantes e que rapidamente se tornaram virais, contando já com milhões de visualizações. [Vídeo: Twitter].