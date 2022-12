Messi canta e festeja título mundial com maior êxito musical do Qatar'2022... na discoteca da terra-natal

A carregar o vídeo ...

O treinador do PSG, Christophe Galtier, adiantou na terça-feira que Lionel Messi só voltaria ao clube a "2 ou 3 de janeiro" já que o argentino, recém-sagrado campeão do Mundo, aproveita os últimos dias de férias na terra-natal, Rosario. Ali, na companhia da família, o capitão da alviceleste continua a celebrar o troféu que lhe faltava na carreira e foi visto numa discoteca a cantar o êxito musical celebrizado com a conquista no Qatar: 'Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar', protagonizado por La Mosca.