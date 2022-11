Messi e companhia celebram vitória da Argentina... com provocações ao Brasil

A carregar o vídeo ...

Os jogadores da Argentina celebraram efusivamente a vitória sobre o México, no Qatar, e no balneário cantaram uma música criada por adeptos para o Mundial deste ano, que relembra as derrotas nas finais recentes e a recuperação com o título da Copa América de 2021. "Nasci na Argentina, terra de Diego e Lionel, e dos rapazes das Malvinas, que jamais esquecerei. Não posso explicar-te, porque não vais entender, as finais que perdemos, quantos anos as chorei. Mas isso terminou, porque no Maracanã, a final com os 'brasucas', o pai voltou a ganhar. Muchachos, agora voltamos a sonhar, quero ganhar a terceira, quero ser campeão mundial, e a Diego, que lá do céu podemos ver, com Don Diego e com La Tota [pais de Maradona], torcendo por Lionel." (Vídeo 'As')